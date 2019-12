Wałbrzyski teatr na dobry koniec i początek roku!

Zastanawiacie się, jak zakończyć 2019 rok? A może nie wiecie, którą nogą wejść w 2020? Teatr Dramtyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu ma coś dla WAS.

Wyjątkowa komedia omyłek w doborowej obsadzie. „Czego nie widać” Michaela Frayna w reżyserii Pawła Świątka to farsa jakiej w „Szaniawskim” dawno nie było.

Życie w teatralnych kulisach często bywa burzliwe – bolączka niekończących się prób, sfrustrowani reżyserzy i aktorzy… ach ci aktorzy! „Czego nie widać” pokazuje teatr z dwóch perspektyw – zza kulisy i na scenie. Ta trzyaktowa sztuka przenosi publiczność w sam środek bieganiny przed premierą. Reżyser stara się doprowadzić do końca trzecią próbę generalną. Śledzimy rodzące się w bólach przedstawienie „CO WIDAĆ”, niestety, aktorom mylą się teksty, scenografia się chwieje, a z drzwi ciągle wypadają klamki. Żeby tego było mało – do głosu dochodzą sprawy sercowe. Katastrofa wisi w powietrzu. A do tego widownia przecież WIDZI WSZYSTKO.