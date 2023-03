Wałbrzyskie postmodernistyczne biurowce z 90. XX wieku. Jednych zachwycają, inni mają je za szkarady. Zobaczcie zdjęcia

Postmodernistyczna Kamienica pod Kotwicą?

Naszą galerię osobliwości architektonicznych z niezwykle trudnego dla Wałbrzycha okresu lat 90. XX w. otwiera jeden z najbardziej rozpoznawalnych wałbrzyskich zabytków Dom pod Kotwicą, Ankerhaus, kamienica "Pod Kotwicą", czyli Rynek 23. Zapytacie, skąd ten pomysł, przecież to barokowo-klasycystyczna budowla z podcieniami opisana na fasadzie datą roczną MDCCXCIX, czyli 1799 rok. Gdzież tu lata 90. XX wieku?

Otóż, gmach ten ma postmodernistyczny akcent i to nie jeden. W drugiej połowie lat 80. XX wieku budynek ten i sąsiednia kamienica "Pod trzema różami" były w bardzo kiepskiej kondycji. Górną kondygnację budynku "Pod Kotwicą", w tym dach rozebrano do gołych ścian, a z frontonu znikła charakterystyczna kotwica. W zasadzie, kolejny już raz w swoim długim życiu budynek ten otarł się o widmo rozbiórki.