Wałbrzyskie szkoły kontra nadwaga i otyłość uczniów. Zapraszają na bezpłatne dodatkowe zajęcia Elżbieta Węgrzyn

Forma twojego dziecka pozostawia wiele do życzenia, a i zamiłowanie do słodkich przekąsek zaczyna być widoczne? W Wałbrzychu w najbliższych dniach ruszają dodatkowe bezpłatne zajęcia w ramach programu profilaktycznego. Można do niego młodego człowieka zapisać, a certyfikowani trenerzy doradzą, jak zachęcić uczniów do ruchu i aktywności fizycznej.