Wałbrzyskie wraki z Waszych zdjęć obejrzy i sprawdzi straż miejska. Czekamy na kolejne zdjęcia

O tym, jak ciężko jest znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu, wiedzą zwłaszcza mieszkańcy Podzamcza i Piaskowej Góry. A ponieważ dość często słyszymy narzekania, że złomy zajmują miejsca parkingowe, postanowiliśmy pójść tropem Gazety Wrocławskiej i zorganizować akcję "Pstryknij wraka".

Zdjęcia porzuconych samochodów. możecie nam wysyłać na adres walbrzych@gazeta.wroc.pl w temacie wpisując WRAK WAŁBRZYCH, należy też załączyć zdjęcie pojazdu i napisać, gdzie się znajduje (można też wklejać zdjęcia na naszym profilu na FB "Panorama Wałbrzyska - Wałbrzych Nasze Miasto). My przekażemy te materiały Straży Miejskiej, która następnie zajmie się tematem.

- Na pewno sprawdzimy wszystkie zgłoszenia i postaramy się ustalić do kogo należy dane auto. Jeśli uda się ustalić właściciel, spróbujemy do niego dotrzeć i porozmawiać, sprawdzić dlaczego auto sprawia wrażenie porzuconego oraz zmotywować do tego, by podjął odpowiednie kroki. Holowanie na parking to ostateczność - zaznacza Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu.