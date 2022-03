Wałbrzyszanie o wielkich sercach zwieźli leki noworodkom ze szpitala w Mariupolu i Charkowie! Teraz kolejna misja specjalna! Dołączycie?

- Widząc te wszystkie obrazy wojny, chciałem coś zrobić. Ale nie to co wszyscy, tylko coś specjalnego dla ludzi, którzy są w bombardowanych miastach. I w sobotę, na początku wojny wpadłem na pomysł, żeby pomóc noworodkom i ciężarnym kobietom w bombardowanych miastach Mariupolu i Charkowie - opowiada nam Jarosław Dyszkiewicz z Wałbrzycha. Do akcji przyłączył się kolega medyk i fundacja Ermet. Innych także długo namawiać nie musiał. Zjawiło się ponad 30 osób, które działały jak dobrze zorganizowana firma.