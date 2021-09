Wałbrzyszanie przyłapani w Boguszowie - Gorcach na wyrzucaniu śmieci. Ale wstyd

- Niezrozumiałe jest zachowanie wałbrzyszan, którzy w biały dzień postanowili zaśmiecić teren Boguszowa-Gorc. Wyrzucanie papy na terenie zatoki przy głównej ulicy prowadzącej przez naszą gminę, zasługuje tylko na potępienie. Dla sportu to robione było, czy może dla podniesienia sobie i Władzom naszego Miasta adrenaliny - pytają tamtejsi strażnicy miejscy.

Jak dodają, sprawcy zostali złapani na gorącym uczynku. Nietypowe zachowanie śmieciarzy zwróciło uwagę przejeżdżającej tamtędy Burmistrz Miasta Sylwii Dąbrowskiej, która powiadomiła o podejrzanym zachowaniu będący w terenie patrol strażników. - To był dzień wolny od pracy i wałbrzyszanie nie przypuszczali, że straż miejska może pełnić służbę w tym dniu.

- Wysokie grzywny i obowiązek usunięcia wyrzuconych odpadów niebezpiecznych dla środowiska oraz z obowiązek przedstawienia strażnikom miejskim dokumentów świadczących o ich przekazaniu do utylizacji, niech będą przestrogą dla innych. Przecież nam, mieszkańcom zależy na tym, by miasto było czyste, bez dzikich wysypisk. Nie każdy jednak podchodzi do tego problemu z szacunkiem dla innych, fundując im przykry widok i zapach unoszący się z wyrzuconych odpadów - wyliczają strażnicy z Boguszowa - Gorc.