Wałbrzyszanie ruszyli do sklepów. Czy to już panika?

Wczoraj do południa ( 11 marca) wałbrzyszanie zachowywali spokój i nie ruszali masowo do sklepów, by wykupywać żywność o długim terminie ważności, artykuły higieniczne oraz środki czystości. Sytuacją zmieniła się po decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu na dwa tygodnie placówek oświatowych. W ciągu kilku godzin opustoszały półki w wielu marketach, w tym min. sieci Biedronka. Tymczasem Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, stanowczo zaprzeczyła, aby władze zamierzały zamykać placówki handlowe.

FLESZ: Koronawirus to realne zagrożenie Wideo