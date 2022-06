Wałbrzyszanie tęsknią za miejską plażą? Mieli już dwie! [ZDJĘCIA]

- Drodzy mieszkańcy Wałbrzycha, co Wy na to, aby w tym miejscu przy ul. Rycerskiej powstała Mała "Plaża" Miejska? Miejsce gdzie można wysypać piasek lub ogarnąć trawnik, rozłożyć leżaczki stoliki z palet itd.. aby w słońcu spędzić czas, wieczorem przy muzyce, może ktoś sprzeda napój chłodzący, takie miejsce spotkań na letnie dni! Rzucam pomysł do realizacji! - pisze w mediach społecznościowych Pan Daniel, mieszkaniec Wałbrzycha.