Wałbrzyszanie: to najsmutniejszy plac zabaw w mieście. SM Podzamcze: spokojnie, doposażymy!

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze jest 16 placów zabaw dla dzieci. Wszystkie, poza jednym, są już ogrodzone i bezpieczne.

- Takie ładne, kolorowe, a ten nasz? To przecież najsmutniejszy plac zabaw w mieście - mówią mieszkańcy i proszą o interwencję. Jak się okazuje, jest zupełnie niepotrzebna, bo SM Podzamcze ma plany także wobec tego miejsca.

- Dopilnuję tego, w końcu to plac przed moimi oknami! - zdradza prezes spółdzielni, Tadeusz Choczaj, a o szczegółach opowiada Lucyna Podębska, która placami zabaw zajmuje się na co dzień.

- To miejsce na razie zostało wydzielone. W przeszłości były tu urządzenia, które się wyeksploatowały, dlatego zdecydowaliśmy się je usunąć. Zostawiliśmy piaskownicę i huśtawkę, którą przenieśliśmy z innego miejsca. Całość ogrodziliśmy, żeby było bezpiecznie. To niewielki placyk zabaw, ale na pewno jeszcze w tym roku będą tu także inne urządzenia do zabawy, takie jak np. bujaczki na sprężynie dla maluszków - zdradza pracownica SM Podzamcze.