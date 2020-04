Wałbrzyszanie wspólnie się modlili i zrobili światełko na balkonach i w oknach

O księdzu Witoldzie Baczyńskim z parafii pw. św. Józefa Robotnika na Piaskowej Górze było głośno po tym, jak zdecydował się wyruszyć na epidemiczną kolędę, którą kontynuuje do dziś. Ksiądz zabiera ze sobą Jezusa Eucharystycznego i idzie w miasto, a wierni wychodzą do okien i na balkony.

- Stęskniłem się za parafianami, za ich uśmiechem, a teraz kontynuuję kolędę, błogosławię im, a oni na to czekają. Ostatnio pewna rodzina pokazała mi nawet w oknie dzidziusia, który przyszedł na świat miesiąc temu - wzrusza się proboszcz. Bo choć żartuje, że ostatnio jest trochę e-księdzem i ma e-parafian, to jednak najbardziej brakuje mu kontaktu na żywo z drugim człowiekiem.

By nie tracić kontaktu z wiernymi zdecydował się na e-nabożeństwa, dołączyć może każdy na facebooku parafii. Ale to nie tylko nabożeństwa. - Spotykamy się w internecie, rozmawiamy, koncertujemy, oglądamy prace plastyczne dzieci - wylicza proboszcz Baczyński. I zachęca do odwiedzenia jego strony na FB, ale stron innych parafii, a zwłaszcza pw. św. Wojciecha Męczennika i Niepokalanego Poczęcia, których proboszczowie zdecydowali się transmitować modlitwy i rozmawiać z wiernymi online.