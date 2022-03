Wałbrzyszanin i Polonia z Saarland w Niemczech zorganizowali pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Wałbrzychu i zwierząt

Bus wypakowany po brzegi darami od Plaków w Saarland w Niemczech przyjechał dzisiaj w nocy do Hotelu Maria Antonina w Zagórzu Śląski. Polacy w Niemczech zebrali środki higieny osobistej, jedzenie dla dzieci w słoiczkach i żywność dla dorosłych. Nie zapomnieli również o zwierzętach. Część karmy trafiła do Boguszowa - Gorc do Fundacji na Pomoc Zwierzętom.

- To nie ostatni transport, który przyjechał na Dolny Śląsk z Saarland w Niemczech. Będziemy nadal pomagać tyle, ile się da. Uwierzcie w to że dobro wraca. To, co zobaczyłem w Hotelu Maria w Wałbrzychu, potwierdza i daje nadzieję, że wszystko co robicie dla tych ludzi ma sens. Ukraina potrzebuje nas, a my potrzebujemy być silni i wytrwali w naszym działaniu, o Was proszę. Ja wiem że warto. Dzisiaj wsparliście ogromną grupę potrzebujących i za to Wam bardzo dziękuję - mówi Mariusz Borkowski z Wałbrzycha.