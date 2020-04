Wałbrzyszanin jechał bez prawa jazdy, tak skończył. Nie on jeden...

- Policjanci w ciągu dwóch dni na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zatrzymali sześciu kierujących, którzy nie zastosowali się do zakazów sądowych lub wsiedli „za kółko” pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami - mówi Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu. - Jeden z nich w wyniku utraty panowania na kierownicą doprowadził do zdarzenia drogowego, w którym sam został ranny. Teraz wszyscy mężczyźni staną przed sądem zaznacza policjant.

Jak wylicza Marcin Świeży, 20 kwietnia po północy policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali do kontroli na ul. Kolejowej 23-letniego mieszkańca powiatu, który kierował samochodem pomimo sądowego zakazu. Tego samego dnia po godzinie 14:00 funkcjonariusze z komendy w Wałbrzychu kontrolowali 23-latka na ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, który także kierował samochodem osobowym. Okazało się, że i ten mężczyzna miał zakazu kierowania.