Wałbrzyszanin ma niezwykłą pasję – zebrał już blisko 1700 temperówek z całego świata! [ZDJĘCIA]

Skupił się ostatnio na zbieraniu metalowych. Ale inne, jeśli jakiejś nie ma, stara się też zdobyć. – To pasja. Nie ma ceny, której był nie zapłacił za temperówkę. Pamiętam jak w 1996 roku dałem 50 złotych za piękna w kształcie lokomotywy. Wypatrzyłem ją w sklepie we Wrocławiu. Była naprawdę droga, bo zaczynałem wtedy pracę na kolei, a moja pierwsza pensja to było 320 złotych – opowiada Bartłomiej Chodkiewicz. Jego pasję rozumie rodzina, i wszyscy jej członkowie starają się pomagać w uzupełnianiu zbioru. Jeśli gdzie zauważą niezwykłą temperówkę natychmiast dają znać.

– Wciągnęła się w to też moja córka Dominika. Ma 12 lat, ale już zapowiada, że jeśli będzie potrzeba to przejmie kolekcję – mówi pasjonat z Wałbrzycha. – Jak gdzieś jesteśmy poza naszym miastem, w kraju czy za granicą, to pierwsze kroki kierujemy do sklepu papierniczego – zapewniają tata i córka.

Zbiór ma już sporą wartość. Jest specjalnie ubezpieczony. Więcej pasjonacie i jego niezwykłym zbiorze przeczytać będzie można w najbliższym numerze Panoramy Wałbrzyskiej.