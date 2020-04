Wałbrzyszanin na kwarantannie poszedł ukraść wódę, ile naruszeń kwarantanny w mieście?

Na kwarantannie przebywają osoby zdrowe, wobec których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że mogły zarazić się koronawirusem, bo miały bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie. Kwarantanna jest obowiązkowa także dla wszystkich osób wracających z zagranicy.

Przebywający na kwarantannie nie powinni przez dwa tygodnie opuszczać domów. "Liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno do niego przychodzić " - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w serwisie pacjent.gov.pl.

W Wałbrzychu i powiecie policjanci codziennie mają do sprawdzenia ponad 300 adresów. Jak dotąd wszczęli 58 postępowań wyjaśniających dotyczących naruszenia kwarantanny przez mieszkańców Wałbrzycha i okolic.