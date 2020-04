Wałbrzyszanin nie mógł rozstać się z wypożyczonym samochodem – może posiedzieć 5 lat

Policjanci z Wałbrzycha odzyskali samochód o wartości 130 tysięcy złotych. Nowoczesny pojazd wypożyczył w firmie, która ma siedzibę w Warszawie 34-letni wałbrzyszanin. Umowa wypożyczenia dobiegła końca 7 kwietnia, ale mężczyzna nie oddawał auta. Ponieważ jego właściciele nie byli w stanie odzyskać go odzyskać – powiadomili policję.

Funkcjonariusze pierwszego komisariatu szybko ustalili miejsce zamieszkania podejrzanego o przywłaszczenie samochodu i zatrzymali go dzisiaj w godzinach porannych przy ul. Orkana w Wałbrzychu. W toku wykonanych dalszych czynności odzyskali także samochód. Trafił on na strzeżony parking i niebawem powróci do właściciela. 34-latkowi grozi natomiast do 5 lat pozbawienia wolności.