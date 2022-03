Wałbrzyszanka mocno narozrabiała po kłótni z partnerem w Boże Narodzenie, wczoraj złapali ją policjanci ADA

46-letnia kobieta będzie teraz mieć spore kłopoty. Wszystko przez to, że łagodnie mówiąc, "trochę ją poniosło". W Boże Narodzenie poszła do swojego byłego partnera, by porozmawiać o rozliczeniach finansowych... Kiedy okazało się, że rozmowa nie przyniosła zakładanego przez nią skutku, postanowiła się wyżyć i ukarać mężczyznę...