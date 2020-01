Wałbrzyszanka obok takich znakomitości jak dr Irena Eris, Katarzyna Bonda czy Iwona Guzowska. O kim mowa?

Konkurs od 5 lat organizuje redakcja Law Business Quality. Docenia przedsiębiorcze, zaradne i pełne pasji kobiety, które realizują się w trudnym i zdominowanym przez mężczyzn świecie biznesu, inspirując i motywując do działania inne kobiety.

Tytuł trafił zaledwie do 25 z ponad 200 aktywnych i przedsiębiorczych kobiet z sektora MŚP, zgłoszonych do plebiscytu z całej Polski.

- Dziękuję za to wyróżnienie, moja praca to zarazem moja pasja, cieszę się, że mogę się nią dzielić z innymi kobietami, budzić w nich odwagę do działania i wiarę we własne możliwości. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierały mnie w plebiscycie – to jest niezwykle budujące.

W tegorocznej edycji wśród nagrodzonych kobiet pełnych pasji, bizneswomen, reprezentujących także świat mediów, były takie znakomitości, jak m. in. dr Irena Eris, pisarka Katarzyna Bonda, projektantka mody Viola Piekut czy Iwona Guzowska, utytułowana bokserka i kick-bokserka.