Waldemar Podlaszewski z Wałbrzycha, miłośnik historii regionu chce przetłumaczyć starą księgę miasta z 1850 roku

O pomoc w przetłumaczeniu starej księgi Wałbrzycha datowanej na 1850 rok Waldemar Podlaszewski zaapelował w mediach społecznościowych.

- Księga kurenda datowana jest na 1850 rok, a zamieszczone są w niej urzędowe pisma i zarządzenia obejmujące dzisiejszy powiat Wałbrzyski. Obejmuje okres od 1850 do 1924 roku. Już od kilku lat poszukuję osoby do przetłumaczenia tych zbiorów - tłumaczy pan Waldemar.

Kurenda mówiąc najprościej to okólnik, urzędowe pismo, które wysyła się do zainteresowanych stron postępowania. Zawiera też wskazówki lub zalecenia wydawane podległym organom administracji państwowej. Jest to również rodzaj ogłoszenia dla ludności.

- Znalazłem już w Wałbrzychu osobę, która najprawdopodobniej przetłumaczy księgę. Umówiłem się już na przesłanie kilku pierwszych stron - mówi Waldemar Podlaszewski.

Na wynik poczeka cierpliwie, zwłaszcza że księgę ma od blisko 20 lat! Skąd? Ze śmietnika! I to dosłownie. - Wcześniej należała do Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ale wyrzucono ją na śmietnik. Zabrał ją jeden z mieszkańców, któremu się spodobała i podarował mojemu znajomemu z Lubomina, zresztą już także świętej pamięci. On z kolei dał ją swego czasu mnie, bo wiedział że lubię takie rzeczy - opowiada nam miłośnik historii Wałbrzycha.