Walim: Auto przebiło barierki i wpadło do rzeki

Wczoraj (18 marca) w Walimiu dwaj pijani mężczyźni jechali autem, które wpadło do rzeki. Do zdarzenia doszło około godziny 18. Na łuku drogi mazda uderzyła w barierkę na moście, uszkodziła ją i wylądowała w rzece. Strażacy musieli wyciągać zakleszczonego w samochodzie 43-letniego kierowcę. Niestety doznał on poważnych obrażeń i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Więcej szczęścia miał 28-letni pasażer, któremu nic poważnego się nie stało i wyszedł z auta o własnych siłach. Wezwani na miejsce policjanci wyczuli od obydwu woń alkoholu. Kierowcy z uwagi na jego ciężki stan pobrano krew do badania, pasażer miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Gdy stan zdrowia 43 - letniego kierowcy się poprawi, za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.