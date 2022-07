Wczoraj mieliśmy rocznicę śmierci Konstantego Skirmuntta. Przedwojenny, wybitny polityk i dyplomata zmarł w Wałbrzychu 73 lata temu!

Jeszcze kilka lat temu niewielu mieszkańców Wałbrzycha wiedziało, że w naszym mieście, na cmentarzu w Sobięcinie, cieszącej się złą sławą dzielnicy, pochowany jest Konstanty Skirmuntt, urodzony w 1866 roku, były ziemianin, polityk i dyplomata. Jego grobem opiekują się zakonnice – Niepokalanki. To od nich dowiedzieliśmy się o tym i jako pierwsi nagłośniliśmy.

Siostry prowadzą znajdującą się w Sobiecinie szkołę dla dziewcząt i tuż po wojnie udzieliły schronienia Skirmunttowi oraz towarzyszącej mu siostrze Jadwidze. Rodzeństwo przybyło do Wałbrzycha w listopadzie 1946 roku. Wcześniej, od wybuchu wojny tułali się po kraju. Były ambasador przebywał między innymi w Warszawie u państwa Potockich. Po powstaniu warszawskim schronili się u sióstr Urszulanek Szarych.

Nie mieli gdzie się podziać bo ich majątek na kresach, Mołodów, w 1939 roku zajęli Sowieci.

Skirmunttówna była wychowanką szkoły Niepokalanek w Jazłowcu i dlatego w końcu poprosiła o pomoc Przełożoną Generalną, Matkę Zenonę Dobrowolską. Ona zaproponowała im mieszkanie w Wałbrzychu

Skirmunttowie zamieszkali w tak zwanym Białym Domku, budynku obok prowadzonej przez Niepokalanki szkoły. Nie byli jednak bez środków do życia. Szukali tylko dachu nad głową. Jadwiga miała prawa do czerpania zysków z dzieł swojej przyjaciółki Marii Rodziewiczówny. To ona ufundowała bibliotekę w wałbrzyskiej szkole.

W kronikach szkolnych zachowały się wspomnienia z pobytu Konstantego Skirmuntta.