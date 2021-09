Wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Rzek. W Wałbrzychu mamy ich aż sześć! Zobaczcie, gdzie! Paweł Gołębiowski

Tradycyjnie, wczoraj, czyli w ostatnią niedzielę września przypadał Światowy Dzień Rzek. Na terenie Wałbrzycha płynie ich aż sześć. Tak - trudno w to uwierzyć. Nasze miasto nie jest przecież miastem mostów, plaż i bulwarów nad brzegami rzek. A jednak kilka potoków tu płynie. Najbardziej znane to: Pełcznica oraz Szczawnik. Poplażować nad nimi jednak trudno. Nasze rzeki przeważnie ukryte są w kanałach, pod ulicami, jednak są miejsca, w których można je zobaczyć. Zobaczcie, gdzie. Dane prezentowane przy zdjęciach pochodzą z opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu z 2003 r., Hydroportalu oraz opracowań Polskich Wód