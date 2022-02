Weekendowa wyprawa na Górę Krzyżową. Zobaczcie zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Wyprawa na Górę Krzyżową to fajna propozycja na np. weekendową wycieczkę. Zapewniają nas o tym Czytelnicy, którzy wybrali się na taki spacer. To zaledwie 20 minut jazdy samochodem z Wałbrzycha, a zdobycie Góry Krzyżowej w Strzegomiu jest właśnie przyjemnym spacerem. Szczyt zaliczany do Korony Sudetów Polskich wznosi się bowiem tylko 354 m n.p.m i zdobycie go nie wymaga wielkiego wysiłku. Na Górze Krzyżowej (kiedyś: Spitz Berg czy Kreutz-Berg) od setek lat, na pewno od XVII wieku, stoi krzyż, początkowo drewniany. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok. Na internetowej stronie gminy Strzegom czytamy m.in. - „W XVI wieku na zboczach Góry Krzyżowej i w dawnych sztolniach kopalni złota sąsiedniej Góry Szerokiej strzegomski lekarz Jan Montanus odkrył ziemię pieczętną, z której wytwarzano lek w postaci pastylek znanych w całej Europie pod nazwą "terra sigillata de stragovia". Zobaczcie zdjęcia z wycieczki na Górę Krzyżową.