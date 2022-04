Wiadomo kto zagra w Drużynie Gwiazd w niedzielnym meczu z Górnikiem Trans.eu!

Wielkimi krokami zbliża się MAKE BASKETBALL NOT WAR – Gramy dla Ukrainy, czyli wspaniała koszykarska impreza, która już w niedzielę, 10 kwietnia w wałbrzyskim Aqua Zdroju. O godzinie 18.30 zmierzą się tam koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych z Drużyną Gwiazd. Cel, czyli pozyskanie kolejnych środków na pomoc rodzinom, które uciekając przed straszną wojną przybyły do naszego miasta z Ukrainy, jest szczytny i ważniejszy od wyniku niezwykłego meczu, ale zapowiada się, że będzie to też koszykarska uczta.

Organizatorzy podali bowiem skład ekipy Gwiazd i prezentuje się on bardzo interesująco.