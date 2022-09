Wiadukt na ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach otwarty dla ruchu!

Od wczoraj (od 13 września) otwarty jest dla ruchu wiadukt kolejowy na ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach. To sytuacja wyjątkowa. Na wiadukcie nie zakończono bowiem jeszcze prac remontowych. Do wykonania są jednak detale (barierki) i od pewnego jeżdżą już tamtędy autobusy oraz pojazdy uprzywilejowane. W Boguszowie-Gorcach podjęto zatem decyzję o umożliwieniu przejazdu po wiadukcie wszystkim pojazdom do 5 ton, bo 14 września rozpoczęła się rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Zachodnią w Wałbrzychu. Dostanie się z Boguszowa-Gorc do Wałbrzycha (i odwrotnie) byłoby możliwe tylko wielokilometrowymi objazdami.

Kierowcy mogą być zadowoleni, bo nie będzie takiej konieczności. Co prawda jazda po wiadukcie przy ul Krakowskiej odbywa się wahadłowo, ale płynnie.