Wiatr w Wałbrzychu i okolicy powalił ponad 2000 drzew! Zniszczył auta, uszkodził dachy, porwał domek, zerwał linie energetyczne AKTUALIZACJA

Wiatr w Wałbrzychu - AKTUALIZACJA - WTOREK

Wałbrzyscy strażacy, podobnie jak w innych regionach Dolnego Śląska, mają ręce pełne pracy. Od niedzielnego wieczora do godzin popołudniowych we wtorek odnotowali ponad 40 interwencji związanych z niszczycielską sił a wiatru! - To głównie zagrożenia związane z powalonymi drzewami, które spadały na samochody, drogi i chodniki - tłumaczy Robert Strojny z PSP w Wałbrzychu i dodaje, że dwa bardzo niebezpieczne zdarzenia miały związek z uszkodzonymi dachami. Z jednego budynku przy ulicy Braci Śniadeckich na drogę spadło aż 10 gąsiorów! Szczęście, że nikt tamtędy nie przechodził. Groźnie było tez przy ulicy Armii Krajowej. Z budynku poleciały na drogę dachówki, a na Kasztelańskiej z budynku zwisała duża blacha.

Ogromne straty liczy Nadleśnictwo Wałbrzych

Już wiadomo, że starty w Nadleśnictwie Wałbrzych są duże. Jak ocenia nadleśniczy Marcin Calów, bardzo ostrożnie i wstępnie można powiedzieć, że wiatr powalił ponad 2000 drzew (ok. 1500 kubików). - Wieje jednak nadal i jest bardzo niebezpiecznie, dlatego w niektóre rejony lasu w ogóle się nie zapuszczamy. Oszacować dokładnie straty będziemy mogli dopiero, kiedy ustabilizuje się pogoda - zaznacza Marcin Calów. I ostrzega: - apelujemy o zdrowy rozsądek i nie wchodzenie do lasów, są na przykład drzewa poderwane, oparte o inne, które w każdej chwili mogą spaść... Dodatkowo sprawę utrudniają silne podmuchy z różnych kierunków - tłumaczy nadleśniczy. W pierwszej kolejności pracownicy nadleśnictwa zajmą się usuwaniem powalonych czy poderwanych drzew w sąsiedztwie szlaków turystycznych m.in. w Książańskim Parku Krajobrazowym.