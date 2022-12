Wichura na terenie powiatu wałbrzyskiego. Powalone drzewa, uszkodzone dachy Dariusz Gdesz

Wichura w regionie wałbrzyskim. Strażacy mają ręce pełne roboty. Około godziny 14 w Strudze wichura powaliła wielkie drzewo oraz zerwała część poszycia dachowego pobliskiej plebani. Prędkość wiatru może dochodzić do 35-40 km/h, miejscami do 75-80 km/h. Wiatr o podobnej prędkości nadal będzie się utrzymywać i do godzin popołudniowych może lokalnie powodować zamiecie śnieżne.