Wichury w Wałbrzychu, regionie wałbrzyskim i na Dolnym Śląsku. Orkan Nadia to połamane drzewa, przewrócone znaki, uszkodzone dachy

Najmocniej w regionie wieje na Śnieżce, tam zanotowano podmuchy wiatru o niszczycielskiej sile 187 km/h! Bardzo silna wichura przetoczyła się przez Boguszów - Gorce i Szczawno - Zdrój. Efekt to połamane drzewa, część wyrwana z korzeniami. Jak odnotował Pogodny Wałbrzych, w uzdrowisku wiało ponad 100 km na godzinę, a w Śródmieściu Wałbrzycha, pierwszy raz od 6 lat zanotowano wiatr wiejący z prędkością 50 km/h. To wystarczyło, by przewrócić nawet znak drogowy.

Jak prognozuje synoptyk IMGW we Wrocławiu Piotr Ojrzyński, silny wiatr nadal utrzymuje się w całym województwie. - W niedzielę w wielu miejscach porywy wiatru przekraczały 70 km/h osiągając 90 km/h w Dobrogoszczy, 85 km/h w Jeleniej Górze i Wrocławiu, 80 km/h w Szczawnie Zdroju, Karpaczu i Legnicy. Prognozuje się dalsze występowanie silnego wiatru, którego porywy osiągać mogą prędkość do około 100 km/h. Po południu wiatr zacznie słabnąć - ostrzega synoptyk.