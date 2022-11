Wiecie, gdzie w centrum Wałbrzycha była pływalnia miejska? [ZDJĘCIA]

Ruiny pływalni miejskiej - Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Wałbrzychu nadal istnieją! Gdzie?

Ten niesamowity portal przyklejony do gruzów dawnego dużego obiektu kąpielowego odnaleźć można w otoczeniu przemysłowej okolicy, nieopodal kompleksu zakładu porcelany, dawnej rzeźni i niedaleko dawnej miejskiej elektrowni, a także wielkiego nieistniejącego kompleksu kopalni Maria oraz przyległego do nich dworca Wałbrzych Towarowy. Dziś to ulica Mała, boczna uliczna od ul. Nowy Świat.

Miejski Zakład Kąpielowy w Wałbrzychu - dawna miejska pływalnia w Wałbrzychu - mapa - ul. Mała 6