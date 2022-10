Wiecie, gdzie w centrum Wałbrzycha stoi budynek dawnej lokomotywowni? [ZDJĘCIA]

Dawna lokomotywownia w centrum Wałbrzycha nadal istnieje!

Ulica Nowy Świat w Wałbrzychu wielu mieszkańcom nie kojarzy się najlepiej. Pamiętają, że w części pomiędzy ul. Słowackiego a Sikorskiego nie tak dawno nie pachniało najlepiej z uwagi na bliskość zakładów mięsnych. Do niedawna też przylegające doń ul. Mała i Pługa nie uważano za synonim zadbania. Teraz sporo się zmieniło, dawne budynki zakładów adaptowane są na mieszkania. Tymczasem, po drugiej stronie ul. Sikorskiego, gdzie przed dekadami stały ogromne zabudowania największej w regionie elektrowni (reliktem jej pozostała hala - obecnie zmieniona na sportową i biurowiec Tauronu), a także w bliskiej okolicy był też ogromny kompleks kopalni "Maria" kryje się niespodzianka. Pomiędzy tymi potężnymi kombinatami stał też najstarszy na terenie Wałbrzycha dworzec kolejowy - Wałbrzych Towarowy.

Ta po przeprowadzce na ul. Kościuszki, podobnie jak dworzec kolejowy, została zasiedlona i stała się budynkiem mieszkalnym. Elżbieta Węgrzyn

Dworzec zaczął działać już w 1853 roku. Znamy go pod różnymi nazwami jako dworzec Wałbrzych Towarowy, stacja Wałbrzych Dolny Towarowy lub Wałbrzych Miasto Towarowy. Działał od przedłużenia linii kolejowej Wrocław - Świebodzice i obsługiwał początkowo zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Przez trzy wejścia od strony ul. Nowy Świat wchodzili pasażerowie. Co istotne sam dworzec, jak i towarzyszące mu inne zabudowania dodatkowe stanowiły element linii kolejowej nr 274 (Wrocław Świebodzki - Zgorzelec), ale też Śląskiej Kolei Górskiej oraz Kolei Węglowej (Stary Zdrój - Sobięcin). Istotna dla lokalizacji tak dworca jak i lokomotywowni i magazynów była bliskość kopalni "Maria" i Elektrowni Miejskiej (wspominana obecna Hala Wałbrzyskich Mistrzów).

Już w 1868 r. zbudowano łącznicę z Wałbrzycha Głównego do Wałbrzycha Miasto i znaczenie Kolei Węglowej zaczęło spadać. Pierwszy wałbrzyski dworzec przestał być najważniejszym. Najpierw ustał tu ruch pasażerski, co datowane jest na lata 80. XIX w. Już na początku XX wieku dawny dworzec przystosowano na potrzeby mieszkaniowe.

Wraz z dworcem położonym dziś przy ul. Nowy Świat 5b malało też znaczenie nieodległej lokomotywowni.