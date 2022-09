Wiecie, gdzie w Wałbrzychu można nazbierać kasztanów? Elżbieta Węgrzyn

Lubisz zbierać kasztany, które są jednym z atrybutów jesieni i używasz ich jako ozdoby domu lub ze względów zdrowotnych? A może przedszkolak z Twojej rodziny pilnie potrzebuje do szkoły kasztany i żołędzie do wykonania jesiennych ludzików? Jakkolwiek byś nie odpowiedział, podpowiadamy, gdzie w Wałbrzychu można nazbierać kasztanów. Propozycje miejsc bogatych w kasztanowce znajdziesz w opisach kolejnych slajdów dołączonych do tekstu.