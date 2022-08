Wiecie, że pół wieku temu w Szczawnie-Zdroju powstała pierwsza w Polsce ścieżka zdrowia!?

Lekarz z uzdrowiska podpatrzył ścieżkę zdrowia w Szwajcarii

A kiedyś ścieżka zdrowia w pięknym parku była jedną z atrakcji Szczawna-Zdroju. Trenowali tu chętnie mieszkańcy i przyjezdni. Ścieżkę zbudowano w 1972 roku z inicjatywy tutejszego, nieżyjącego już lekarza Jana Szpilarewicza. Był on wówczas lekarzem uzdrowiskowym w Szczawnie. Na pomysł wpadł rok wcześniej, podczas pobytu u znajomych w Sion w Szwajcarii. Zobaczył jak aktywnie żyje tam społeczeństwo i był zachwycony. Mieszkańcy chętnie tam ćwiczyli. Pomyślał, że dobrze byłoby propagować to w naszym kraju. W Towarzystwie Asekuracyjnym „Vita” w Zurychu dostał dokumentację techniczną i pozwolenie na wprowadzenie ścieżek zdrowia w Polsce.

Ścieżkę zdrowia w Szczawnie=Zdroju chwalił trener Górski

Teraz ścieżka według szwajcarskiego pomysłu jest już tylko w przedszkolu

Takie same ścieżki zdrowia szybko zaczęły powstawać w całym kraju. Na Dolnym Śląsku zbudowano je między innymi w Jedlinie-Zdroju i Polanicy-Zdroju.

Niestety, z czasem ścieżka w Szczawnie zaczęła podupadać. Przestała istnieć kopalnia „Thorez”, która pomagała ją naprawiać. Miasto uważało, że na urządzeniach ćwiczyć będą kuracjusze i to uzdrowisko powinno zająć się remontem, a w uzdrowisku twierdzono, że park jest miasta i to ono powinno dbać o obiekty na swoim terenie.

To już jednak odległa historia. Na szczęście szczawieńską ścieżką zdrowia zainteresowała się Urszula Drozdowska, dyrektor tutejszego przedszkola miejskiego. Poprosiła doktora Szpilarewicza o udostępnienie dokumentacji. I w 2008 roku miniatury niektórych urządzeń stanęły na placu zabaw przy przedszkolu.

Teraz przyrządy do ćwiczeń, wykonane według szwajcarskiego pomysłu można oglądać tylko w ogródku przy przedszkolu w Szczawnie-Zdroju.