Wiejski Gościniec Cesarskie Podwórko w Starych Bogaczowicach. Klimatyczne miejsce za miastem, gdzie można poczuć się jak na wsi

Wiejski Gościniec Cesarskie Podwórko w Chwaliszowie w gminie Stare Bogaczowice to jedno z bardziej apetycznych miejsc powiatu wałbrzyskiego. Szczególnie chętnie zaglądają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy i Strzegomia, choć zdarzają się też goście z Kamiennej Góry i okolic.

Zwabiało ich tu pyszne jedzenie i piękny ogrodzony ogród, w którym miło można spędzić czas na świeżym powietrzu i to co najważniejsze, dobre, wiejskie jedzenie według staropolskich receptur. Ale nie tylko. Można zjeść tu tak że dobrą pizzę z pieca opalanego drzewem albo wędzone ryby, czy ryby z pieca.

- Niestety obecnie przyjmujemy gości tylko po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. Najczęściej są to imprezy zorganizowane, jak urodziny, chrzciny, komunie. Nie ukrywam, że bardzo cierpimy z tego powodu, że nie możemy przyjmować wszystkich gości na co dzień. Ale nie mamy kucharza! Proszę sobie wyobrazić, że po pandemii nie jesteśmy w stanie działać normalnie. Część kucharzy wyjechała nad morze w czasie wakacji, liczymy na to że jak wrócą we wrześniu, uda nam się uruchomić nasz gościniec - mówi nam Krzysztof Bradel, właściciel Wiejskiego Gościńca Cesarskie Podwórko.