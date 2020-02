Wiele z nich to pieszczochy. Zobaczcie, czekają w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt [ZDJĘCIA]

Zobaczcie psiaki, które czekają w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Jeśli, któryś Wam się spodoba, zadzwońcie i zapytajcie o niego telefon: 74 84-24-223; kom. 510 084 734 (czynny w godzinach pracy). Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu czynne jest w poniedziałki w godz. 14-17; od wtorku do piątku od godz. 10 do 12 i od 14 do 17. W weekendy od godz. 10 do 14. Zobaczcie galerię zdjęć.

