Wielka akcja odłowu dzików rusza na dniach w Wałbrzychu! W mieście zostaną ustawione specjalne odłownie. Tak wyglądają

Akcja odłowu dzików w Wałbrzychu ma być poprzedzona kampanią i apelami do wałbrzyszan o wskazywanie miejsc, gdzie dziki są najbardziej uciążliwe. A chodzi zwłaszcza o osiedla, czy ogrody działkowe. Odłownie to specjalne metalowe przęsła, które tworzą rodzaj klatki z zapadką.

Dziki wejdą do środka, ale z nich już nie wyjdą. Są monitorowane, tak aby właściciel firmy zajmującej się odławianiem dzików, miał podgląd jakie zwierzę złapało się w pułapkę. Dziki mają być następnie przekazywane myśliwym z lokalnego koła łowieckiego, a ci w porozumieniu z powiatowym lekarzem weterynarii mają zadecydować, co dalej ze zwierzętami. Czy wywieźć je do lasu, czy też zredukować.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają takie odłownie. Ustawiane są m.in. w Krakowie. W listopadzie działały tam trzy takie pułapki na dziki. Do pierwszej w okresie od lutego do września złapało się aż 150 zwierząt! Jak czytamy na stronie krakow.naszemiasto.pl