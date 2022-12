Wielka Sowa w zimowej szacie. Zobaczcie zdjęcia!

Byliście na Wielkiej Sowie? Jeśli nie, lub dawno – warto to naprawić. Obecnie czas na zdobywanie najwyższego wzniesienia Gór Sowich (1015 m n.p.m.) nie jest co prawda najlepszy, ale są turyści, którzy wybierają się w wędrówkę nawet po zaśnieżonych szlakach. No cóż, zima zbliża się wielkimi krokami i w górach, zwłaszcza w wyższych partiach, śnieg i mróz będą nam już teraz przez wiele tygodni towarzyszyły.