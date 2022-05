Wielki sukces Agaty Zając. Dyrygent rezydent Filharmonii Sudeckiej będzie pracowała z najlepszymi orkiestrami Wielkiej Brytanii.

Ogromny sukces odniosła Agata Zając, dyrygent rezydent Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Była najlepsza z ponad 120 uczestników programu stypendialnego Mills William Junior Fellow in Conducting realizowanego przez Royal Northern College of Music w Manchesterze i od września, przez rok, współpracować będzie z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi Wielkiej Brytanii.

Mills William Junior Fellow in Conducting to jeden z najbardziej prestiżowych programów stypendialnych dla dyrygentów, którzy są na początku kariery zawodowej. O udział w programie zabiegają dyrygenci z całego świata. W tym roku przesłuchano ich ponad 120. Umiejętności i talent ubiegających się o stypendium oceniało jury, w którego składzie byli profesorowie dyrygentury Royal Northern College of Music – Mark Heron i Clark Rundell oraz dyrektor orkiestry symfonicznej BBC Philharmonic Simon Webb. Uznali, że najlepsza jest Agata Zając. Dzięki temu, w przyszłym sezonie koncertowym, od września tego roku, będzie ona współpracować z najlepszymi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi Wielkiej Brytanii, łącznie z orkiestrami BBC Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Northern Ballet i Manchester Camerata.