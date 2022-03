Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja konkursu „Wałbrzych ma talent”. Trwają zapisy! Paweł Gołębiowski

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja konkursu „Wałbrzych ma talent”. Jeśli zatem śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, malujesz, rzeźbisz lub w inny sposób potrafisz zaskoczyć swoimi niezwykłymi umiejętnościami to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Poszukiwane są talenty nie tylko z Wałbrzycha, ale z całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca marca. Casting zaplanowano na 2 kwietnia.