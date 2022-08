Wieża widokowa na Dzikowcu i wieża widokowa na Borowej: urokliwe miejsca niedaleko Wałbrzycha Elżbieta Węgrzyn

Wieże i punkty widokowe na Dolnym Śląsku to bardzo popularne miejsca odwiedzane rocznie przez tysiące turystów. Wielbiciele pięknych widoków i spędzania czasu na górskich szlakach odwiedzający ziemię wałbrzyską mają do wyboru wiele ciekawych i urokliwych miejsc do poznania. Wieża widokowa na Dzikowcu i wieża widokowa na Borowej należą do tego grona. Prezentujemy informacje na temat tych wież i zachęcamy do odwiedzenia ich oraz zobaczenia dostępnych z nich widoków, które zapewniają niezapomniane wrażenia we wszystkich porach roku.