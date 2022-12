Wieża widokowa przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu - wkrótce budowa!

Wieża widokowa przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu - mapa

Wieża widokowa w Parku Sobieskiego - szczegóły konstrukcyjne

Platforma wejściowa będzie mieć rzut na planie sześciokąta, którego boki mają długość 13,25 m.

Rampa zewnętrzna, o szerokości 2,0m i nachyleniu 5,5%, mieć będzie kształt wielokąta o kątach wewnętrznych 60 stopni. Rampa podzielona jest na odcinki o maksymalnej długości 9,0m.

Platformy widokowe wieży oparte będą na rzucie sześciokąta równobocznego o boku ok. 6, 86 m. Powierzchnia użytkowa platformy wyniesie ok. 48 m2. Każda z platform przewidziana jest do jednorazowego przebywania maksymalnie 30 osób. Powierzchnia ostatniego tarasu widokowego jest powiększona do wewnątrz wieży do 90 m2.