„Władca skarpetek" w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza w niedzielę, 23 lutego o godz. 12.3o na spektakl „Władca skarpetek" w reż. Jacka Timingeriu, dedykowany dzieciom w wieku 3+.

To opowieść o Jasiu, który w poszukiwaniu zagubionej skarpetki wyrusza nocą w zaczarowaną podróż po swoim domu. Żeby dowiedzieć się, gdzie podziała się jego zguba, chłopiec wkracza w świat ożywionych i rozśpiewanych książek, słoików, zabawek, naczyń i innych przedmiotów codziennego użytku. Przy okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru prawd o szacunku do otaczających go rzeczy oraz o utrzymywaniu porządku w domu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy Jaś odnalazł swoją zgubę, zapraszamy w najbliższą niedzielę do teatru lalek.

BILETY:

19 zł – normalny

17 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 74 666 73 41, czynna w dni: