Włamanie do willi księżnej Daisy w Wałbrzychu. Co dalej z niszczejącą perłą miasta? [ZDJĘCIA ZE ŚRODKA I Z ZEWNĄTRZ]

Willa Księżnej Daisy to miejsce, gdzie słynna Stokrotka spędziła ostatnie dni swojego życia po rozwodzie z mężem i opuszczeniem Zamku Książ. Zmarła 29 czerwca 1943 roku. Budynek przy ul. Moniuszki 43 w Wałbrzychu nazywany willą Daisy jest dziś własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Uczelnia z własnych pieniędzy wyremontowała dach, ale na resztę zabrakło środków.

- Ten budynek nie nadaje się do celów edukacyjnych, dlatego zdecydowaliśmy się go sprzedać albo oddać miastu na zasadach zgodnych z prawem. Na pewno nie mogłoby by c to przejęcie za bezcen - zaznacza Rafał Pszczolarski, kanclerz uczelni.

Jak dodaje, PWSZ w Wałbrzychu właśnie po raz kolejny wystąpiło do konserwatora zabytków o zgodę na podział działek na terenie parku otaczającego obiekt. - Musi być tam miejsce choćby na parking. Jeśli konserwator nie zgodzi się na podział działki, będziemy mieć problem ze sprzedażą tego obiektu, bo co komu po samym zabytku, bez terenu wokół - mówi kanclerz i dodaje, że to świeża sprawa. Dokumenty dopiero wyszły ze szkoły.