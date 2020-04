Włamywacz „potknął się" w mieszkaniu przy ul. Batorego

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali na gorącym uczynku 20-latka, który włamał się do remontowanego mieszkania przy ulicy Batorego. Młody mężczyzna uszkodził okno na parterze budynku i tak dostał się do lokalu. Przygotował sobie do wyniesienia wkrętarkę akumulatorową, dwie skrzynki z narzędziami, przenośny głośnik oraz zawory hydrauliczne o wartości ponad 1200 złotych. Wtedy jednak pojawili się policjanci z drugiego komisariatu. Już od dłuższego czasu poszukiwali sprawcy podobnych przestępstw dokonanych od lutego do kwietnia tego roku. Zatrzymany 20-latek przyznał się, że to jego sprawka. Odpowie teraz zatem także za dokonanie sześciu innych kradzieży oraz włamań do pomieszczeń piwnicznych oraz garażu na terenie naszego miasta.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.