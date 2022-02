Woda w rzece Bóbr jest fioletowa. Na pomoc ruszyli strażacy z grupy chemicznej z Wałbrzycha! Trwa walka o rzekę

O tym, że woda w kanale zrobiła się fioletowo - czerwona zaalarmowali mieszkańcy miasta. Do rzeki przy ul. Lompy w Kamiennej Górze przedostają się niezidentyfikowane, chemiczne substancje z jednego z zakładów pracy.

- Nastąpił wyciek tych substancji z kanalizacji do miejskiego kanału - potwierdza Karol Leszczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze i dodaje, że jeszcze nie wiadomo, co to są za związki, czy są trujące i czy są groźne dla roślin i zwierząt egzystujących w rzece.