Wodny tor przeszkód w Aqua-Zdroju w Wałbrzychu za darmo! [ZDJĘCIA]

Wodny tor przeszkód to atrakcja nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Będzie można z niej korzystać do soboty. A wszystko w cenie biletu wstępu. Warto zaznaczyć, że do końca ferii za wstęp dzieci płacą 5 zł za godzinę (od 8 do 13) albo 10 zł za trzy godziny. Dorośli do godz. 13.00 - 12 zł (19 zł za trzy godziny), a od 13 do 22 - 15 zł za godz. i 24 zł za trzy godziny.

FLESZ: Czy klimat zwariował? Nadchodzą groźne zmiany. Wideo