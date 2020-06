Wołanie o pomoc usłyszeli sąsiedzi na Piaskowej Górze i wezwali policję [ZDJĘCIA]

Interwencją policji i straży pożarnej zainteresowali się przypadkowi przechodnie i mieszkańcy okolicznych budynków, większość była przekonana, że syn znęca się nad matką i dlatego staruszka wzywa pomocy. Na szczęście prawda okazała się zupełnie inna i nie ma mowy o żadnej przemocy!

88 - latka wzywała pomocy, bo leżała i nie mogła się ruszyć. Kobieta odczuwała silne bóle w klatce piersiowej, dlatego w taki sposób postanowiła zaalarmować sąsiadów. W domu z kobietą przebywał jeszcze jej syn, niestety on również ze względu na niepełnosprawność, nie mógł wstać z kanapy, by pomóc matce. Na szczęście wołanie o pomoc usłyszeli sąsiedzi i zaalarmowali policję.

- Faktycznie mieliśmy takie zgłoszenie. Na miejscu szybko pojawili się dzielnicowi. Kobieta wciąż wzywała pomocy, a ponieważ nie można było dostać się do środka, policjanci poprosili o pomoc straż pożarną, a następnie siłowo weszli do mieszkania. Niezbędna okazała się interwencja pogotowia, które zabrało kobietę do szpitala - tłumaczy Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.