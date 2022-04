Wraca Festiwal Kwiatów na Zamku Książ. To powrót z tzw. przytupem!

Wielkimi krokami zbliża się kolejny, XXXII Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. Impreza, która potrwa cztery dni – od 30 kwietnia, do 3 maja - zapowiada się znakomicie.

– Wracamy z festiwalem po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. W ubiegłym roku były co prawda dostępne tarasy, ogrody, ale to nie to samo. Teraz czekam na to jak floryści zaszokują naszych gości tym co przygotują w zamkowych komnatach – mówi Anna Żabska, prezes spółki Zamek Książ.

Na wystawy kwiatów zagospodarowanych będzie zatem na zamku aż 30 sal, także ciągi komunikacyjne i dziedziniec. Między innymi w Sali Balowej powstanie Strefa Ogrodów. Przez tydzień pracować będzie nad tym wszystkim 60 osób. Motywem przewodnim aranżacji florystycznych będzie „Świat baśni i bajek”. Dekoracje roślinne będą inspirowane m.in. takimi historiami, jak: Piękna i Bestia, Roszpunka, Kraina Lodu, Alladyn, Elza i Ola czy Mała Syrenka.

Za dekoracje zamkowych sal odpowiadają prawdziwi profesjonaliści: floryści należący do Stowarzyszenia Florystów Polskich, Międzynarodowego Instytutu Florystów oraz floryści należący do Mistrzowskiej Szkoły Florystyki Macieja Krzusa.

– To jedyna taka impreza. Będziemy chcieli pokazać jak najwięcej roślin – zapewnia pan Maciej.