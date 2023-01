WSSE „Invest-Park" podumowała miniony rok. Był znakomity i to nie tylko za sprawą inwestycji Mercedesa!

– Jest to jedna z największych w historii inwestycji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jawor na Dolnym Śląsku stanie się częścią sieci produkcyjnej Mercedes Benz w Europie. To kamień milowy na drodze Mercedesa do osiągnięcia pełnej elektrycznej mobilności w segmencie aut dostawczych. Jesteśmy szczególnie dumni, że jako WSSE staliśmy się partnerem dla tak globalnej firmy - mówi prezes Piotr Wojtyczka.