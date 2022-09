Wybierzcie się na Dzikowiec. Wspaniały spacer, piękne widoki z wieży i pyszne jedzenie!

Przed nami weekend, na który zapowiadana jest ładna pogoda. Można zatem wybrać się na wycieczkę w plener – może np. na Dzikowiec. To góra w Boguszowie-Gorcach. Narciarze z pewnością znają dobrze to miejsce, bo działa tam wyciąg. Jednak Dzikowiec warto odwiedzać o każdej porze roku. Przed kilkoma dniami byli tam nasi Czytelnicy, którzy zachwalają i zachęcają.

Nie ma tam problemów z zaparkowaniem, bo u podnóża góry znajduje się spory parking. Jest też gdzie zjeść i to dobrze. Na kilku zdjęciach znajdziecie cennik sprzed kilku dni.

A po wejściu na szczyt (836 metrów n.p.m.) warto też wdrapać się zbudowaną w 2013 roku na wieżę widokową. Ma 20 metrów wysokości, a na zdjęciach zobaczycie jak piękny roztacza się z niej widok.