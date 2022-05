Wybuch gazu w Ożarach koło Kamieńca Ząbkowickiego. Jedna osoba zginęła. Na miejscu strażacy z Wałbrzycha

AKTUALIZACJA GODZ. 11.25

Wałbrzyscy strażacy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP z Wałbrzycha wracają już z akcji. Na szczęście potwierdzili, że w zdarzeniu nie było więcej osób poszkodowanych.

W działaniach poszukiwawczych braliśmy udział razem z dwoma psami wyspecjalizowanymi w działaniach na gruzowiskach. Nasze działania polegały na wykluczeniu obecności osób żywych w strukturze gruzów dzięki psom oraz użyciu sprzętu m.in. kamerze wziernikowej oraz sprzętu do badania stabilności konstrukcji

- wyjaśnia biorący udział w tej akcji Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu.

Ze zniszczonego budynku jednorodzinnego ewakuowano cztery osoby oraz psa. Niestety w wyniku obrażeń zmarła seniorka, nieznaczne obrażenia odniósł też 37-latek.

AKTUALIZACJA GODZ. 10.50

Nie żyje kobieta poszkodowana w wyniku wybuchu gazu w Ożarach w Ząbkowicach Śląskich. Starsza pani miała ok. 80 lat. Odniosła bardzo poważne obrażenia ciała. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala we Wrocławiu.