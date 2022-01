Wycieczki rowerowe do 13 km od Wałbrzycha. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Wałbrzycha

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 13 km od Wałbrzycha, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Wałbrzychu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 16 stycznia w Wałbrzychu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 4,64 km

Czas trwania wyprawy: 22 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 45 m

Suma zjazdów: 91 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Wałbrzycha

Parokilometrowy łącznik poprowadzony po lekko pagórkowatym, bardzo przyjemnym, terenie. Widokowy i płaski. Warto go zapamiętać komponując dłuższe przebiegi, np z Lubawki (Góry Krucze, Zawory, Obniżenie Mieroszowskie, Góry Suche lub Masyw Lesistej) do Wałbrzych/Boguszów Gorce.